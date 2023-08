"C'est la double peine pour ces enfants et leurs familles": les parents de l'enseignement catholique dénoncent le coût des études dans le qualifiant

A ces frais viennent également s'ajouter le coût lié à la fréquentation des lieux de stages, où les élèves du qualifiant sont invités à parfaire leur formation. Selon l'étude, ces stages engendrent des dépenses supplémentaires (en frais de transport, d'équipement et de matériel spécifique) à hauteur de 124 euros en moyenne par an.

L'Ufapec y voit une forme d'iniquité, les élèves inscrits dans les filières de transition (enseignement général) n'ayant pas à supporter pareils frais supplémentaires.

À lire aussi

"Ce n'est un secret pour personne, les écoles organisant l'enseignement de qualification accueillent globalement un public plus défavorisé. C'est donc la double peine pour ces enfants et leurs familles", déplore Michaël Lontie, secrétaire général-adjoint de l'association.

Selon l'Ufapec, l'importance de ces surcoûts ne serait pas sans conséquence sur l'accessibilité à ces études.

"Certains élèves renoncent à aller dans certaines filières pour des raisons financières. On a tout une série de témoignages qui montrent que les parents s'endettent, empruntent de l'argent auprès de proches, pour pouvoir équiper leurs enfants. Ce sont des situations compliquées. Les parents se saignent réellement", selon M. Lontie.

Face à cette situation, l'Ufapec demande à ce que les écoles réfléchissent à une diminution des coûts pour les parents, notamment via une mutualisation des achats de fournitures ou en sensibilisant davantage les enseignants.

Si des allocations d'études existent, celles-ci sont souvent trop basses, trop méconnues ou trop complexes pour les milieux précarisés. L'association plaide dès lors pour l'automatisation de l'octroi d'allocations aux personnes bénéficiant déjà de l'intervention majorée (BIM) ou d'allocations familiales majorées.

Elle préconise dans la foulée la majoration des allocations d'études pour les élèves inscrits dans les filières artistiques et qualifiantes, où les frais supplémentaires sont les plus courants et les élèves issus de milieux moins favorisés.

Enfin, l'association appelle à la "gratuité pure et simple" de tous les transports en commun pour les élèves et les étudiants de la FWB.

A défaut, elle plaide a minima pour que, au niveau des allocations d'études, le remboursement des frais de transport pour les élèves de toutes les filières du secondaire soit identique à celui octroyé aux étudiants du supérieur tout en supprimant la limitation kilométrique.