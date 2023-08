La Ligue des familles a actualisé ses derniers chiffres. Entre août 2021 et juillet 2023, d’après l’évolution de l’inflation générale, les prix ont augmenté de quasiment 14 %. Plus en détail, nous indique son service d’études, l’alimentation a augmenté de 8,8 % en 2022 et, en moyenne, de 16 % jusqu’ici en 2023 (ce qui a des conséquences sur le prix des cantines). Les articles d’habillement ont vu leurs prix grossir de 1,7 % en 2022 et 7 à 8 % en 2023 (matériel de sport et de natation notamment). Le coût des services de transport collectifs a gonflé de 7,5 % en 2022 et 13 % en 2023. Enfin, les prix de la presse, librairie et papeterie ont grimpé de 5,8 % en 2022 et de 7 % en 2023.

Tenant compte de ces changements, et sur la base de l’enquête qu’elle avait menée à la rentrée passée, la Ligue fixe dès lors le coût moyen par enfant de cette rentrée 2023 aux montants suivants : 152 euros en maternelle, 290 euros en primaire (548 euros, quand l’école demande du matériel informatique), 486 euros dans le secondaire général (744 en cas d’investissement numérique), 712 euros dans le secondaire technique de qualification (1190 avec matériel informatique) et 782 euros dans l’enseignement professionnel (1120 avec ordi). Pour les parents, la rentrée sera salée.

“J’en ai pour plus de 200 euros par enfant”

“Je vous assure que je ne change pas les cartables tous les ans, assure Virginie, maman de deux enfants en primaire. J’en ai pour plus de 200 euros par enfant et, pourtant j’achète les premiers prix, je compare, je regarde la deuxième main. Comme maman célibataire, impossible pour moi de tout payer d’un coup. J’ai étalé les achats sur juin, juillet et août.”

Côté flamand, une vaste enquête a été menée auprès des parents de l’enseignement libre (le VCOV, la coupole des parents et des associations de parents de l’enseignement catholique flamand). Sur près de 1000 parents interrogés en ligne, un sur trois se dit inquiet de ce que lui coûte la scolarité de ses enfants. Et près d’un sur dix déclare avoir déjà eu du mal à payer ce que lui demande l’école.

Dans les écoles francophones, deux bonnes nouvelles quand même. La Fédération Wallonie-Bruxelles continue à “avancer vers plus de gratuité”. Dans ce cadre, plus aucune fourniture ne peut être réclamée, à partir de cette année, aux élèves de 1e et 2e primaires, comme c’était déjà le cas en maternelle.

Les écoles reçoivent un forfait par élève pour couvrir ces achats (75 euros en primaire et 59,09 euros en maternelle). Seuls peuvent encore leur être demandés le cartable et le plumier vide. S’y ajoutent, comme dans les autres années primaires, les frais d’accès aux activités sportives et culturelles, tout ce qui concerne les vêtements de sport (mais pas question d’imposer une marque), l’extrascolaire (garderie et cantine) et les manuels ou cahiers d’exercices. En secondaire, un montant de 75 euros pour les photocopies complète cette liste.

Autre initiative politique : une cantine gratuite est proposée aux élèves d’écoles maternelles et primaires plus défavorisées : 403 établissements sont concernés (un quart de plus que l’année passée).

Mentionnons aussi que l’allocation de rentrée (automatiquement versée avec les allocations familiales au mois d’août) a été indexée de 6 %.

La note salée du qualifiant

Reste que ces efforts ne suffisent pas à balayer toutes les difficultés. L’Ufapec (l’Union des fédérations de parents de l’enseignement catholique) s’est concentrée sur les coûts du matériel dans l’enseignement secondaire qualifiant (on a vu plus haut que les chiffres de la Ligue montrent que c’est dans cette filière que la note est la plus salée).

Les réponses d’un peu moins de 200 parents fréquentant ces cursus permettent d’établir que des frais d’outillage professionnel sont une réalité pour près de la moitié d’entre eux (46 %) et que l’addition varie entre 10 et 1200 euros pour l’année. Derrière une moyenne générale de 234 euros se cachent des situations fort différentes (avec un pic de 334 euros en hôtellerie et restauration).

À ceux-ci, s’ajoutent parfois des frais de tenue ou de protection individuelle (total moyen de 139 euros avec les notes les plus salées dans la sécurité et l’horeca). Enfin, la participation à un stage alourdira peut-être encore la note à concurrence de 124 euros de moyenne (pour le transport et des équipements spécifiques notamment).

En raison de ces surcoûts, l’Ufapec demande que le montant des allocations d’études secondaires (actuellement de 90 à 4000 euros) soit adapté, en tenant compte du surcoût pour les familles d’élèves fréquentant l’enseignement qualifiant. Elle s’interroge néanmoins. “Est-ce vraiment la bonne solution d’adapter le montant des allocations d’études en fonction du qualifiant, quand on sait que les potentiels bénéficiaires n’en font pas la demande pour de multiples raisons : ne faudrait-il pas plutôt travailler à une réelle gratuité de l’école et à une automatisation des droits ?”, demande Bernard Hubien.

Restent deux gros points noirs

Outre une meilleure information aux parents, deux autres gros points noirs restent à résoudre. La question des voyages scolaires avec et sans nuitées (le plafond maximum autorisé n’est toujours pas fixé, sauf en maternelle), et celle de l’équipement informatique (qui représente parfois une lourde dépense).