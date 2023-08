Les tout derniers chiffres transmis à La Libre par l’administration sont cinglants. Ils montrent que, dans les écoles francophones l’année passée, le néerlandais a encore été choisi par moins d’élèves que d’habitude comme première langue moderne. Et c’est valable pour l’enseignement ordinaire comme pour l’immersion (dont, soit dit en passant, le succès continue à grossir, ce qu’on peut quand même interpréter comme un intérêt pour le bilinguisme).

Le rappel des règles

Avant tout, le rappel des règles s’impose. À Bruxelles, l’apprentissage de la première langue moderne commence en 3e primaire et c’est obligatoirement le néerlandais. C’est le cas également dans les communes wallonnes de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien).

Ailleurs en Wallonie, ce cours apparaissait jusqu’ici en 5e primaire (il débutera en 3e à la rentrée dont c’est l’une des nouveautés), et il porte sur le néerlandais, l’anglais ou l’allemand, au choix des élèves et des écoles. Il y a cinq exceptions : dans les communes de Malmedy, Waimes, Baelen, Plombières et Welkenraedt, la première langue moderne doit être l’allemand ou le néerlandais.

À noter qu’en Flandre, tous les élèves apprennent d’abord le français, à partir de la 5e primaire (dès la 3e, en option, et même en 1e primaire à Bruxelles).

Environ 121 000 en néerlandais, 131 000 en anglais

Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les écoles situées à Bruxelles ne donnent donc pas le choix. C’est le néerlandais pour tout le monde, ce qui représentait 63 020 élèves en 2022-2023. En Wallonie, en revanche, la majorité des écoles et des élèves n’ont pas d’obligation. Résultat : 58 280 jeunes ont suivi des cours de néerlandais l’année passée (3 564 de moins qu’un an plus tôt). Cela donne un total de 121 300 choix du néerlandais en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 130 740 élèves qui ont opté pour l’anglais (3 364 de plus) et 3 531 pour l’allemand.

Il y a un an, on avait constaté, pour la première fois, que l’anglais dépassait le néerlandais pour l’ensemble de l’enseignement ordinaire francophone. La tendance s’accentue. Alors que le néerlandais comme première langue moderne ne concernait déjà plus que 48,5 % des élèves de secondaire en 2021-2022, il a encore reculé d’un pourcent en un an (47,5 %). Dans le même temps, la bonne santé de l’anglais s’est confirmée, avec 51,1 % des suffrages l’année dernière, pour 50 % un an plus tôt.

Boom de l’immersion, surtout en anglais

Les dernières statistiques nous apprennent que le constat vaut aussi pour l’immersion, mais dans une moindre mesure.

Entre 2020-2021 et 2022-2023, le nombre d’élèves en immersion en néerlandais a a diminué, passant progressivement de 10 679 têtes à 10 144. Dans le même temps, l’anglais a attiré 9 289 jeunes l’année passée, alors qu’ils n’étaient que 8286, deux ans plus tôt. Si le néerlandais reste donc majoritaire, l’écart entre les deux a tendance à se réduire.

Il faut souligner aussi que les chiffres confirment le succès de l’immersion. La barre des 20 000 élèves a même été franchie pour la première fois, l’an passé en secondaire, avec 20 290 inscrits. C’est environ 400 de plus qu’un an auparavant. C’est encore plus spectaculaire, si on regarde plus loin en arrière, avec près de 6000 élèves de secondaire de plus que quatre ans plus tôt !

Une langue nationale bientôt imposée ?

Toutes ces données inspirent deux réflexions. Faut-il imposer une langue nationale comme première langue moderne ? On se souvient que la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, a annoncé ce changement pour la rentrée 2027, il y a un an. Sa note a été avalisée par le gouvernement. Reste à voir dans quelle mesure l’intension pourrait être remise en cause par la prochaine majorité et/ou la difficulté à trouver des enseignants.

Tel est le deuxième point d’attention : l’avancée de la première langue moderne dès la 3e primaire dans les écoles wallonnes, la semaine prochaine, donnera des indications sur la faisabilité des politiques envisagées en matière d’enseignement des langues.