"Pas d'ordinateur en classe sans un projet pédagogique cohérent"

En lieu et place de ce mécanisme, la Ligue réclame la distribution générale d'un ordinateur à tous les élèves lors de leur entrée dans le cycle secondaire, ce qui ne coûterait pas beaucoup plus cher que les budgets actuellement mobilisés, selon l'association.

"Toutes les études menées démontrent qu'acheter un ordinateur sans projet pédagogique et sans accompagnement n'est pas opportun", ont réagi mercredi après-midi les ministres Pierre-Yves Jeholet (MR) et Frédéric Daerden (PS) en charge de ce dossier au sein de la FWB.

"Rien dans le système actuel ne limite l'accès à la prime pour tous les élèves de 1re secondaire", ont encore souligné les deux ministres tout en rappelant que le mécanisme en place vise aussi à accompagner les écoles et les enseignants dans leur projet pédagogique en matière numérique.

"Il s'agit d'un mécanisme inédit et concerté avec les acteurs de terrain. C'est le mobiliser davantage qu'il convient de faire sur le terrain, davantage que le détricoter au profit d'achats massifs non conditionnés et non encadrés", ajoute le gouvernement.

Selon des chiffres avancés mercredi, plus de 55.000 ordinateurs ont d'ailleurs déjà pu être fournis aux élèves grâce au mécanisme de soutien actuellement en place.