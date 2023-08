La publication du calendrier scolaire est très attendue, chaque année. On dirait même davantage, depuis le passage aux nouveaux rythmes scolaires annuels… Et des questions sont posées, auxquelles on ne pensait pas avant.

À lire aussi

Pour cette année, par exemple, plusieurs personnes ont remarqué que le 11 novembre tombe un samedi (c’était un vendredi en 2022) et que, comme le 1er mai, le jeudi de l’Ascension (9 mai) est inclus dans les deux semaines de vacances “de Pâques” (il faisait l’objet d’un jour férié une semaine plus tard, l’année passée). Les élèves et les équipes auront-ils dès lors moins de congés ?

Entre 180 et 184 jours de classe par an

“Les jours de congé sont déterminés par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour deux années à la fois, et le nombre de jours de classe est fixé à 182 par année scolaire, mais il peut exceptionnellement varier entre 180 et 184”, rappelle Joseph Thonon (CGSP-Enseignement).

Ces variations dépendent précisément de quels jours de la semaine tombent les jours fériés légaux, et de quelles dates correspondent au dernier lundi d’août (le jour systématique de rentrée) et du premier vendredi de juillet (automatiquement le dernier jour de classe).

À lire aussi

Le calendrier 2023-2024 que vous avez sous les yeux compte 182 jours de classe et trois jours fériés (le 27 septembre pour la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le lundi de Pâques isolé des deux semaines de vacances le 1er avril, et le lundi de Pentecôte le 20 mai). L’année dernière comportait 180 jours de classe et cinq jours fériés. Pour répondre à la question posée, il y a donc bien deux jours fériés de moins cette année. Mais cela n’a rien d’exceptionnel. Ce scénario s’est déjà produit par le passé. Et il se répétera en 2028-2029. L’année prochaine sera comme l’année passée avec 180 jours de classe et cinq fériés, et la suivante (2025-2026) sera composée de 181 jours de classe et 4 fériés.

Calendrier des congés scolaires dans les écoles francophones et flamandes. ©IPM

“La moyenne sur une longue durée, sur vingt ans par exemple, est bien de 182 jours de classe, assure encore le responsable syndical. Et c’était déjà ainsi avant les nouveaux rythmes.”

En outre, un jour de congé s’ajoute aux trois jours fériés de 2023-2024 : le 13 février, les écoles fermeront à l’occasion du Mardi gras (avec possibilité de dérogation pour choisir une autre date si les traditionnelles festivités de carnaval tombent un autre jour).

À lire aussi

Un peu moins de dix semaines non alignées

L’autre question devenue habituelle, en début d’année, concerne les familles dont les membres ne fréquentent pas des écoles de la même communauté. L’année scolaire qui commence compte un peu moins de dix semaines de congé non alignées (pendant lesquelles seules les écoles francophones ou les écoles flamandes ferment leurs portes).

Relevons toutefois que l’alternance stricte entre six semaines de classe et deux semaines de congé a été assouplie afin de faire correspondre les vacances de Noël entières, ainsi qu’une semaine à la Toussaint et quelques jours début mai.