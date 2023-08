Le communiqué est tombé dimanche matin dans les boîtes mails. Plusieurs syndicats commencent l’année sur le même ton qu’ils l’ont achevée, en colère contre l’adoption du décret sur le développement des compétences et l’évaluation des enseignants.

Ce texte a été voté en séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 19 juillet dernier. “C’est inacceptable, nous explique Adrien Rosman, secrétaire communautaire Setca-Sel. Nous avions prévenu, avant que le texte soit voté, que nous n’en amenderions pas le deuxième volet (NdlR : celui qui prévoit l’évaluation des enseignants et d’éventuelles sanctions). C’est dans ce sens que nous avons été mandatés par nos membres. Le décret est passé malgré tout : des actions plus dures ne sont dès lors pas à exclure.”

De mémoire, il ne semble pas qu’une autre année scolaire ait jamais commencé par un préavis de grève. Celui-ci est signé par le Setca-Sel, la CGSP-Enseignement, le SLFP-Enseignement et Appel (CGSLB-Enseignement). Il ne manque que la CSC, la seule à être restée autour de la table du comité de concertation du Pacte d’excellence, désertée par les autres avant les vacances. “Le préavis couvre toutes les actions jusqu’à la fin de cette législature”, précise encore le représentant du personnel.

“Le gouvernement est responsable de nous avoir amenés à ce blocage. Il est de sa responsabilité aussi de trouver des pistes pour qu’on puisse en sortir par le haut.”

“On ne réforme pas à coups de bâton”, poursuit-il. Le décret étant adopté, le blocage semble total. Alors ? “Quand un funambule tombe, soit on l’aide à retrouver son équilibre, soit on le regarde tomber, répond encore Adrien Rosman. Le gouvernement est responsable de nous avoir amenés à ce blocage. Il est de sa responsabilité de trouver des pistes pour qu’on puisse en sortir par le haut. Ce n’est pas fini !” La suite, dit-il, “dépendra de sa volonté de travailler et d’avancer sur le reste de nos revendications”. À savoir réduire la taille des classes, valoriser l’enseignement qualifiant (y compris l’alternance), revoir les normes d’encadrement des centres PMS, revoir le pilotage des écoles, mettre fin à la surcharge de travail des personnels, et aligner le rythme scolaire de l’enseignement supérieur au nouveau rythme adopté pour l’enseignement obligatoire.

“Les équilibres obtenus au moment de l’élaboration du Pacte sont rompus… C’est devenu le Pacte des pouvoirs organisateurs, au détriment des membres du personnel”, conclut-il.