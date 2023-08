Garderies, soutien scolaire, ateliers de lecture ou de pratiques artistiques,… La liste des tâches remplies par les bénévoles dans les écoles est trop longue pour être déroulée ici, sans même parler des associations de parents d’élèves et des écoles de devoirs. Mais une évidence s’impose : sans eux, beaucoup d’établissements seraient en difficulté. “J’ai fidélisé de nombreux bénévoles remarquables”, rapporte Dominique Verlinden, le directeur de l’École du centre (Uccle). “Nous avons quelques personnes qui nous aident, renchérit Laurent Quintin, le directeur de l’École St-Joseph (Mons). Elles sont indispensables pour notre organisation journalière. Sans elles, impossible de faire tourner l’école correctement !” “Ce sont vraiment des aides précieuses”, confirme encore Isabelle Chrispreels, la directrice de l’École St-Léon (La Hulpe).

Tous les bénévoles ne sont pas parents, anciens parents d’élèves ou retraités de l’enseignement. Certains débarquent à l’école après un parcours professionnel complètement différent ou à l’occasion d’un changement de vie. Ils prennent contact avec la direction en solo ou passent par une association. Parmi les ASBL actives dans le secteur, on peut citer Abracadabus (avec ses mamies et papys qui racontent des histoires aux petits depuis près de quarante ans), Ages et Transmissions (dont les bénévoles seniors donnent notamment des coups de pouce en lecture et en écriture dans les écoles primaires et secondaires depuis près de trente ans), ou encore Romeo (dont les volontaires accompagnent les élèves à besoins spécifiques depuis 2011). Comment les trouver ? Le site levolontariat.be fournit de nombreuses informations générales. Sur Bruxelles, la plateforme giveaday.be met également en lien les gens désireux de s’investir avec les associations demandeuses, dans tous les domaines.

“Il y a tellement de choses à faire…”

En janvier dernier, une petite nouvelle a vu le jour : les ABS (pour aidants bénévoles scolaires). Celle-ci se concentre exclusivement sur un seul service : envoyer des bénévoles dans les classes pour soutenir les enseignants. “Très rapidement, beaucoup de gens se sont proposés, se souvient Guenola de Lhoneux à l’origine de l’initiative. Il y a tellement de choses à faire…” Le Pacte d’excellence prévoit de développer l'accompagnement personnalisé, en fonction des besoins et du niveau de chaque élève. Concrètement, cela consiste à introduire un deuxième enseignant en classe. Mais actuellement, les budgets ne permettent pas de généraliser la mesure à toute la semaine. D’où l’intérêt de cette ASBL encore discrète. “Une quinzaine d’enseignants ont pu être accompagnés avant les vacances”, comptabilise encore la fondatrice qui ne compte pas s’arrêter là.

Les bénévoles, ces acteurs essentiels de l'école. En haut: Valérie, Anne, Anne-Marie; en bas: Angela, Alexia. ©DR

Leurs témoignages

Alexia Lamarche, bénévole à l'Ecole Joli-Bois (Woluwe-St-Pierre): “Certains m’ont sauté au cou dès ma 2e venue”

Après des études de publicité, Alexia a travaillé une douzaine d’années au service de communication externe de Proximus, avant de se consacrer à sa famille. Ses deux enfants, ses deux beaux-enfants, son papa, sa grand-mère. C’est au moment où elle s’est retrouvée séparée et que son entourage a eu moins besoin d’elle qu’est venue l’heure de la remise en question. “J’avais vraiment envie de donner une nouvelle direction à ma vie, de privilégier les choses qui font sens.”

Sa priorité : s’engager dans son quartier. C’est ainsi que la bénévole uccloise s’investit aujourd’hui dans une maison pour personnes de plus de 50 ans souffrant de handicap et, plus récemment, à l’École Joli-Bois (Woluwe-St-Pierre). Pendant les trois mois qui ont précédé les vacances, elle s’y est rendue tous les jeudis matin.

Un demi-jour par semaine, Alexia est en classe, en 1e ou 2e primaire. “Il y a quatre classes. Je suis à la disposition des institutrices.” Elle confie encore : “Au début, je craignais de les gêner, de les perturber, qu’elles croient que je voulais me mêler de leurs affaires. Mais je me suis vite aperçue que les besoins étaient plus importants que je ne le pensais. Et l’accueil a été super !”

La plupart du temps, Alexia fait du soutien scolaire. Elle se consacre à ceux qui ont du mal à suivre. Un élève en particulier ou des petits groupes. “Ce qui permet à l’institutrice de continuer à avancer avec le reste de sa classe. La charge de ces enseignantes est énorme, surtout avec des grands groupes d’élèves aux niveaux déjà très différents.”

Elle qui a l’âge d’être leur maman goûte au plaisir du lien particulier qui se crée avec “ses petits”. “Dès ma deuxième venue, certains m’ont sauté au cou, se rappelle-t-elle. Je me sens un peu comme leur nounou.”

Anne Bernard, bénévole à l’École du centre (Uccle): “Petite, déjà, j’alignais mes poupées comme dans une classe”

Anne est germaniste. Pendant 37 ans, elle a donné cours de néerlandais. Sa carrière s’est terminée en 2000. “À l’époque, on pouvait partir à 55 ans”, se rappelle-t-elle. Mais donner cours l’a toujours passionnée. “Petite, déjà, j’alignais mes poupées comme dans une classe”, sourit-elle. Son autre passion : les langues. “Si je pouvais, j’en apprendrais encore des tas !”

C’est tout naturellement qu’elle en arrive au bénévolat scolaire à l’École communale du centre (Uccle). “Les institutrices ont proposé de faire lire les enfants qui, trop nombreux en classe, ont peu l’occasion de lire à voix haute.” Cette année, c’était trois fois par semaine dans une classe de 2e primaire. “Je suis convaincue qu’il faut combler les lacunes dès le plus jeune âge. C’est obligatoire, si on ne veut pas que l’élève décroche rapidement.”

L’enseignante en retraite se consacre en priorité aux écoliers les plus en difficultés. “Ils sont quand même six ou sept…”, que la bénévole espère pouvoir suivre jusqu’en sixième primaire.

“Il faut que je m’engage, dit-elle. C’est plus fort que moi. Et ça me fait beaucoup de bien à moi aussi. Je me sens utile, je m’épanouis. C’est très chouette !”

Son mental à toute épreuve, ce sont ses années de prof dans les écoles professionnelles à discrimination positive de l’enseignement qui l’ont forgé. “Je donne aussi un coup de main dans une école de devoirs où je croise des situations vraiment difficiles…, témoigne-t-elle. Le besoin d’aide est énorme.”

Valérie, bénévole à l’École Notre-Dame Immaculée (Evere): “Lundi, il y aura aussi quelques pleurs à consoler”

"Je ne peux pas vivre sans enfants autour de moi, pose d’emblée cette puéricultrice de formation, mais je ne peux plus travailler car je souffre de fibromyalgie.” Qu’à cela ne tienne : pour ne pas perdre le contact et conserver une vie sociale, Valérie (qui préfère ne donner que son prénom par souci de discrétion) apporte son aide à l’École Notre-Dame Immaculée (Evere) depuis douze ans.

“Je viens autant que je peux, le matin, en fonction de mon état de santé. Il n’y a qu’une seule puéricultrice pour l’école, explique-t-elle. C’est évidemment peu, alors que les enfants qui arrivent en classe d’accueil ou en 1e voire 2e maternelle ne sont pas toujours propres… Lundi, c’est la rentrée. Il y aura aussi quelques pleurs à consoler.”

Et de préciser à quel point cette expérience lui apprend des choses, lui permet de continuer à évoluer “C’est valorisant, j’en retire énormément de choses. C’est vraiment là que je me sens le mieux.” Une aubaine aussi pour les institutrices et instituteurs, très sollicités de tous côtés.

“Cette deuxième présence en classe est d’autant plus nécessaire qu’il me semble que le nombre d’enfants en difficulté augmente. L’école doit s’adapter mais il y a 25 petits par classe et l’institutrice doit accorder son attention à chacun d’eux : alors, que faire ?”

Bien intégrée dans l’équipe, Valérie s’impatiente de retrouver l’activité de l’école. Ces derniers jours, elle n’a pas pu résister à rejoindre les institutrices, devenues des amies avec le temps, pour préparer les classes et les projets, échanger. “C’est vraiment un réel plaisir !”

Anne-Marie Pinnel, bénévole à Clair Soleil (Anderlecht): “Les instits sont sur les rotules, les besoins sont énormes”

Le parcours d’Anne-Marie est assez atypique. Institutrice primaire néerlandophone, elle a commencé dans l’enseignement flamand, avant de passer dans l’enseignement francophone en immersion pour ses dix dernières années de fonction. À son compteur en tout, quarante ans de service. “Dès que j’ai arrêté, il y a trois ans, je me suis lancée dans la remédiation pour apporter une aide ciblée aux enfants en difficulté.”

C’est ce qu’elle fait encore depuis quelques mois, de la 1e à la 4e primaire, à l’école Clair Soleil (Anderlecht). “C’est l’enseignante qui gère. Moi, je me fonds discrètement dans la classe avec humilité, à disposition de qui en a besoin comme une mamy bienveillante”, explique-t-elle.

Comme les autres bénévoles rencontrées, Anne-Marie constate elle aussi à quel point les institutrices sont sollicitées. “Elles sont sur les rotules…” D’où l’utilité d’une seconde présence.

“Je pense que ce dont les enfants ont surtout besoin, c’est de bénévoles spécialisés, désireux de transmettre leur passion, de leur donner le désir d’apprendre et d’encourager leur créativité. J’aimerais qu’on soit plus nombreux car les besoins sont énormes.

Même en 3e ou 4e, certains élèves ne savent pas lire.” Alors mamy les prend à part pour des moments plus ludiques.

Même si ce n’est pas la priorité, un regret particulier concerne la façon dont est enseigné le néerlandais. “Apprendre une langue passe par le plaisir. La clef, c’est le bonheur de faire.” Il reste clairement du pain sur la planche.

Angela Falivena, bénévole à l’École St-Léon (La Hulpe): “C’est vrai, Madame, vous venez à l’école pour le plaisir ?”

J’ai travaillé 39 ans chez Delhaize, confie Angela. Moi qui étais l’aînée de sept enfants, j’ai toujours aimé les petits. Alors, le jour où ma fille a été plus grande et quand je suis partie à la retraite, j’ai trouvé horrible de n’avoir plus rien à faire tout d’un coup !”

Par hasard, elle entend parler de la possibilité de bénévolat dans la petite École St-Léon. Ni une ni deux, et la voilà dans la cour de récréation qui manque de surveillants. Tous les jours, elle participe à la garderie des maternelles, le matin, puis à la récréation des primaires après le repas de midi. Le vendredi, elle prolonge même avec la garderie de fin de journée.

“C’est vraiment bien, les petits me considèrent un peu comme une grand-mère, songe-t-elle. Je ne peux pas faire le gendarme tout le temps, ce serait impossible pour moi comme pour eux. Il faut trouver la juste place pour se faire respecter sans casser les liens qui peuvent se créer.”

La bénévole évoque tendrement certains enfants en demande d’affection. “Je devrais parfois encourager ceux qui viennent mettre leur petite main dans la mienne à aller jouer avec les autres, mais je n’ai pas le cœur à les repousser”, avoue-t-elle.

Angela ne cache pas son impatience de retrouver lundi, pour la troisième fois, les petits nouveaux et ceux dont elle connaît chaque prénom. Elle s’amuse déjà de revoir leur air incrédule, quand ils comprennent (ou se souviennent) qu’elle vient à l’école pour le plaisir. “C’est vraiment vrai, Madame, vous n’êtes pas obligée ?”