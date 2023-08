L’heure de la rentrée sonne ce lundi en maternelle, en primaire et pour une partie du secondaire. Une deuxième rentrée fin août, rythmée par le nouveau calendrier scolaire et plusieurs changements qui continuent à être progressivement absorbés. Plusieurs syndicats, toujours en colère, déposent ce matin un préavis de grève qui couvrira toute action d’ici la fin de la législature. “L’amélioration du climat scolaire figure parmi les principaux objectifs”, rassure de son côté la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS). Pour La Libre, elle relève ce qui se prépare de concret dans ce sens.

En préparant cette rentrée des classes, on s’est rendu compte que la question du bien-être des enseignants devrait être une priorité. L’amélioration du bien-être à l’école figure d’ailleurs parmi les principes directeurs de la mise en place du Pacte d’excellence. Où en êtes-vous ?

Vous vous souvenez que la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est fixé sept objectifs généraux d’amélioration du système scolaire, dont celle du bien-être et du climat scolaires. C’est un sujet particulièrement important. Malheureusement, jusqu’ici, on n’avait pas d’indicateurs construits pour mesurer ce qui se passe dans les écoles à ce propos. On a donc commencé par créer une vaste enquête systémique auprès des différents publics de l’école. Cette enquête devra avoir lieu tous les cinq ans, pour pouvoir observer comment la situation évolue.

La première édition a pris un peu de retard à cause de la crise sanitaire. On l’avait lancée, à l’époque, mais ce n’était pas opportun ni pertinent de la faire à ce moment-là. On l’a donc réalisée, pour la première fois, entre 2022 et 2023. Des données ont été collectées auprès de 4 000 élèves, 1 800 membres du personnel et 1 000 parents d’élèves sur les thématiques du bien-être et du climat scolaire. Y sont abordés des sujets comme les relations entre ces différents publics au sein de la communauté scolaire, les relations à l’apprentissage et à l’enseignement, le rapport à la norme, le sentiment de sécurité, l’état des bâtiments, le sentiment d’appartenance, etc. Les résultats sont en train d’être analysés.

Une première tendance ?

Il faut vraiment attendre les résultats du travail en cours pour obtenir des éléments fiables, mesurables, dont on pourra examiner l’évolution dans le temps. Un seul exemple. On a, d’un côté, des enseignants très motivés et impliqués dans leur travail. Puis, à l’autre bout du spectre, d’autres qui en ont assez et qui veulent abandonner. On ne peut pas se contenter de cela, il faut étudier plus finement la situation.

Qu’est-ce qui se passera lorsque l’administration communiquera ces premiers résultats ?

Je les présenterai au comité de concertation du Pacte, ce qui permettra de voir quels projets développer en priorité.

“Je” : ceci bougera donc encore cette année ?

L’enquête bien-être et une première évaluation des sept priorités devraient intervenir autour du mois de janvier.

Part-on de rien, concernant les mesures concrètes ?

Non. Dans le cadre du Pacte d’excellence, plusieurs choses ont été mises en place. Une nouvelle politique pour prévenir le harcèlement scolaire démarre cette année. Un appel aux volontaires a été lancé dans les écoles. On avait un budget pour en suivre 200. On a reçu 120 demandes. Ces écoles vont être accompagnées pendant quatre ans par un opérateur agréé, pour mettre en place un plan d’actions concrètes contre le harcèlement. Dans le même temps, on professionnalise ce qui touche à ces thématiques, puisque l’Observatoire du climat scolaire, une cellule solide au sein de l’administration, est en place.

Pourquoi 120 au lieu de 200 ? Ces thèmes n’intéressent pas les écoles ?

Si, si. Bien au contraire. J’en veux pour preuve que, dans les contrats d’objectifs que 96 % des écoles ont à présent signé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, 74 % des écoles maternelles et primaires et 81 % des écoles secondaires désignent l’amélioration du climat scolaire comme l’un de leurs objectifs prioritaires. Nous sommes arrivés sans doute avec cela à un moment où elles étaient déjà fort sollicitées par d’autres choses. J’en suis certaine : elles seront demandeuses d’outils.

La politique d’amélioration du bien-être concerne-t-elle seulement les élèves ?

Non, bien sûr, les équipes pédagogiques également. Je vous rejoins d’ailleurs : le bien-être des enseignants doit être une priorité pour les prochaines années, notamment pour résoudre la pénurie. Il faut faire de la prévention. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé aux syndicats de travailler avec nous en déterminant, par exemple, les mesures à prendre en priorité.

”Des profils sont appelés à disparaître, d’où la mise en place de cellules de reconversion”

C’est la dernière rentrée avant les élections. Que reste-t-il à accomplir par rapport à la déclaration de politique communautaire et aux réformes du Pacte d’excellence ?

Au-delà de la mise en œuvre du tronc commun et de tout ce qui l’accompagne, il y aura peu de nouvelles choses. Cette année est plutôt une année de transition. Les enseignants doivent avoir le temps d’absorber les changements… Il reste toutefois trois dossiers que j’aimerais encore concrétiser. D’abord, le vote du décret qui vise à lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme. Il s’agit notamment d’identifier, à chaque étape du décrochage d’un jeune, la personne pilote responsable de le réaccrocher. Entrée en vigueur envisagée en septembre prochain.

Deuxièmement, je veux continuer à travailler sur les enjeux de la gratuité. On l’a vu ces derniers jours, tout le monde a parlé de la question des frais scolaires qui reste préoccupante, en cette rentrée. Ce dossier sera sur la table au moment du conclave budgétaire. Il y a d’importants impacts en matière d’inégalités. J’aimerais bien qu’on arrête d’avoir l’air de penser qu’on vient avec une politique gadget parce qu’on est socialiste ! Ce n’est pas anecdotique : vous n’imaginez pas le nombre d’enfants qui ne mangent pas…

Enfin, j’espère boucler la réforme de l’orientation vers l’enseignement spécialisé. Trop d’enfants issus de milieux défavorisés y sont envoyés à tort en raison de problèmes familiaux, pas scolaires ou de santé.

Pour le reste, je souhaite bien préparer le terrain pour la ou le ministre prochain. En particulier dans deux dossiers. D’abord, concernant l’organisation de l’après-tronc commun. Ce dernier englobera la 3e secondaire en 2028-2029, mais que se passera-t-il ensuite ? Il faut pouvoir rassurer le terrain au plus vite. Et puis, il y a la question de la transition sociale liée au Pacte d’excellence. Les changements nécessitent beaucoup d’engagements, mais des profils sont aussi appelés à disparaître, d’où la mise en place de cellules de reconversion pour organiser certains glissements.

“Préparer le terrain” : vous êtes donc sûre de ne pas continuer ?

En politique, on n’est jamais sûr de rien (rires)… Mais personne n’a jamais fait deux mandats de suite à l’Éducation…

Néerlandais obligatoire pour tous : “On verra si 2027 reste tenable”

À propos du suivi des politiques menées, les derniers chiffres montrent que l’apprentissage du néerlandais recule encore. Qu’en est-il de l’imposition d’une langue nationale avant l’anglais, obligation que vous avez annoncée pour 2027-2028 ?

Le choix est pris. Politiquement, on s’est rendu compte que c’est compliqué de se comprendre dans un pays si on ne parle pas la langue de l’autre. Or si on ne fait rien, seule une minorité de francophones auront encore bientôt des rudiments de néerlandais. Seulement, il faut tenir compte de la réalité. On sait qu’on doit déjà recruter 400 maîtres de langues à l’occasion de l’avancée de la première langue moderne en 3e primaire en cette rentrée, dans les écoles wallonnes. En fonction de la façon dont les choses se passent, on verra si 2027 reste tenable.

Pourquoi 2027, d’ailleurs ?

Vu la pénurie, l’administration a réalisé deux rapports pour estimer de combien de temps on aurait besoin pour se donner les moyens de trouver assez d’enseignants (reconversion de profs d’anglais, secondes carrières,…) Et le minimum estimé était jusqu’à la rentrée 2027.

Si on se tourne à présent vers le passé, qu’est-ce qui a particulièrement changé, à l’école, pendant votre mandat ?

La mise en place du tronc commun modifie tout le système scolaire, avec un focus sur les savoirs de base et l’introduction de nouveaux domaines d’apprentissage. En corollaire, cette question : comment mieux accompagner les enfants dans leurs difficultés ? Rappelons que notre système éducatif reste l’un des plus inégalitaires. Entre les 25 % d’élèves les plus favorisés et les 25 % les plus défavorisés, le retard équivaut à trois années scolaires. Il faut tout faire pour réduire cet écart. C’est ça, l’objectif du Pacte, avec des choses comme l’accompagnement personnalisé ainsi que les pôles territoriaux et les aménagements raisonnables.

L’autre changement, selon moi, c’est l’organisation d’une façon plus collective de travailler dans les écoles, avec le travail collaboratif, les contrats d’objectifs, les services à l’école, le co-enseignement. Pour certains enseignants, c’est une grosse évolution. Là aussi, on doit les accompagner.