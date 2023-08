Les écoles ont reçu les informations par circulaire.

Le prochain CEB (le certificat d'études de base en fin de 6e primaire) aura lieu les lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 juin en matinées. Les résultats de l’épreuve seront communiqués aux écoles le lundi 1er juillet 2024.

Les dates de passation du CE1D (le certificat d'études du premier degré secondaire, en fin de deuxième secondaire) sont les suivantes: l’épreuve de langues modernes aura lieu le vendredi 21 juin 2024 pour la partie écrite et entre le vendredi 21 et le jeudi 27 juin 2024 pour la partie orale (au choix des écoles); l’épreuve de mathématiques, le lundi 24 juin; le français, le mardi 25 juin; et l'épreuve de sciences, le mercredi 26.

À lire aussi

Enfin, pour les élèves qui terminent leurs secondaires, le CESS (le certificat d'études secondaires supérieures, en fin de rhéto) de français est programmé le vendredi 21 juin 2024, et l'épreuve d'histoire le lundi suivant (24 juin).

Ces examens prennent place dans le calendrier exactement comme l'année passée, par rapport au dernier jour de classe fixé cette fois le vendredi 5 juillet 2024.

Avant l'entrée en vigueur des nouveaux rythmes annuels, ils étaient organisés entre une semaine et dix jours plus tôt.