"D'urgence, rattraper le définancement": les recteurs transmettent leurs 16 priorités à l’attention des prochains gouvernements

Les rectrices et recteurs francophones au grand complet ont présenté à la presse, ce mardi, leurs principales priorités à l’adresse de ceux qui formeront les prochains gouvernements après les élections de juin. Ils étaient six autour de la table : Annemie Schaus (l’ULB occupe en ce moment la présidence du Conseil des recteurs francophones), Vincent Blondel (l’UCLouvain lui succédera le 1er octobre), Annick Castiaux (UNamur), Anne-Sophie Nyssen (ULiège), Philippe Dubois (UMons) et Pierre Jadoul (Saint-Louis Bruxelles sortira du groupe le 15 septembre, le mandat de recteur occupé par intérim pendant la première année de mandat de la rectrice Isabelle Hachez se transformant alors en titre de vice-recteur, au moment de la fusion avec l’UCLouvain). À noter qu’un scrutin rectoral est prévu à l’ULB et à l’UCLouvain, Schaus et Blondel achevant leurs mandats en septembre 2024.

Sans surprise, pour le Conseil des recteurs et des rectrices (Cref), les questions de budget restent centrales. Et pour cause : entre 2006 et 2021, le nombre d’étudiants inscrits à l’université est passé de 66 000 à 112 000. “C’est une hausse de 63 %, alors que les moyens par étudiant, eux, n’ont augmenté que de 18 %, a souligné Vincent Blondel. L’enseignement supérieur dans son entier a été refinancé de 80 millions, au cours de cette législature, dont environ 50 pour les universités : on est loin des 150 millions dont nous estimons avoir besoin.” Le budget par tête est donc en recul (-24 %) et les conditions d’études se dégradent, d’où la demande d’une allocation de base appropriée, d'urgence, pour "rattraper le définancement".

"Nous sommes attachés à ce libre accès"

Comme les finances manquent, une solution pourrait-elle être de limiter l’accès aux études ? L’idée est clairement balayée. “Nous sommes attachés à ce libre accès, insiste Annemie Schaus. Pas question de le remettre en question. On pourrait aussi aller chercher de l’argent dans d’autres poches…” Exemple : voir comment les étudiants qui ne résident pas en Belgique pourraient contribuer. “En tout, on compte environ 10 000 étudiants non-résidents : c’est l’équivalent de tous les étudiants de l'UMons”, illustre son recteur, Philippe Dubois. Des étudiants financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles auxquels n’est demandé que le minerval de 835 euros, parmi lesquels 74 % de Français. “Si l’Europe veut la liberté de circulation, il faut l’argent pour la rendre possible, enchaîne Annemie Schaus. Pourquoi pas un grand Erasmus permanent où tous les étudiants pourraient étudier partout au même coût ?” Ce qui est loin d’être le cas. Certains pays sont hyper attractifs (comme la Belgique ou, mieux, le Danemark qui va même jusqu’à payer les étudiants pour étudier. Et d'autres organisent des contingentements pour limiter le nombre d'inscrits dans certaines filières.

"Les étudiants vont moins bien que pendant la crise sanitaire"

Les problèmes de précarité et de santé, toujours très préoccupants, demandent aussi des moyens supplémentaires, pointent encore les recteurs. “Les étudiants vont moins bien que pendant la crise sanitaire. À l’ULiège, on est passé de 60 demandes individuelles de suivi psychologique par an à plus de 400, relève Anne-Sophie Nyssen. Les services sont débordés. Et nous ne pouvons mettre en place aucune politique à long terme tant que les aides ne sont pas pérennes.”

Parmi les 16 demandes prioritaires des recteurs figurent aussi des moyens renforcés pour la rénovation énergétique des bâtiments, un fonds impact transition pour soutenir l’évolution des programmes, des sous pour la recherche, une évaluation de l’Ares (la coupole du secteur) et une reconnaissance officielle du Cref.