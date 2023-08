Ben Weyts heeft gelijk

Le ministre flamand de l’Enseignement, le N-VA Ben Weyts, veut interdire aux élèves de parler le français dans toutes les écoles de Flandre, en dehors du cours qui lui est dédié. Alors que certains hurlent déjà au scandale et dénoncent une atteinte à une liberté fondamentale, espérons que d’autres feront preuve d’un peu plus de nuance et de pragmatisme.

Et pour cause, la qualité de l’enseignement flamand s’érode suffisamment pour s’en inquiéter et prendre des mesures concrètes. Parmi les constats, le nombre d’enfants qui parlent une autre langue que le néerlandais à la maison pose problème. Les francophones sont évidemment pointés du doigt, mais d’autres élèves aussi, notamment celles et ceux qui ont l’arabe ou le turc pour langue maternelle.

Un élève qui s’exprime toute la journée en néerlandais parlera forcément mieux (et sans accent) qu’un jeune francophone qui ne s’exprimerait dans la langue de Vondel que sporadiquement en classe. Mais c’est aussi une question de respect pour les élèves néerlandophones. Dans certaines écoles, les parents flamands dénoncent une dégradation des compétences oratoires de leurs enfants à cause du nombre important de francophones en classe. Enfin, obliger un enfant à parler néerlandais à l’école ne va en rien impacter ses relations sociales, bien au contraire.

Rappelons que nombre d’écoles flamandes de Bruxelles, de la périphérie et d’Anvers interdisent déjà – et depuis les années ‘70 – l’usage du français entre élèves, que ce soit en classe, dans la cour de récréation ou même sur le chemin de l’école – ce qui nous semble excessif. Avec, parfois, de réelles sanctions disciplinaires à la clé. L’objectif n’est pas purement vexatoire ou politique, il est aussi, et surtout, éducatif. Des parents qui mettent leurs enfants dans une école flamande souhaitent leur donner une chance d’apprendre le néerlandais et de le parler au mieux.

Invitons à présent Ben Weyts à défendre une autre bonne idée : l’harmonisation des rythmes scolaires, en tenant compte de ceux des francophones.