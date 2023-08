La fin du français dans les écoles flamandes ?

Le fait que l'accent mis sur le néerlandais soit le cheval de bataille de Weyts n'est pas nouveau. Il a déjà lancé des tests linguistiques pour les enfants de la troisième classe de maternelle, les "tests koala", et le néerlandais est devenu, avec les mathématiques et les sciences, l'un des points centraux des nouveaux objectifs minimaux pour les deuxième et troisième cycles de l'enseignement secondaire.

Plus précisément, Weyts met en place un plan d'action pour le néerlandais cette année scolaire. Pour aider les écoles qui comptent de nombreux enfants non néerlandophones, il alloue 20 millions d'euros de fonds supplémentaires. Il s'agit des écoles ayant accueilli plus de 50 % d'élèves non néerlandophones au cours des trois dernières années. L'objectif est d'aider les écoles disposant d'équipes du Point d'apprentissage à s'occuper des non-néerlandophones, de mettre en place une politique d'intégration et d'intégration linguistique plus forte et d'atteindre 80 000 élèves.

Une autre mesure que Weyts souhaite prendre est de se concentrer sur le néerlandais lors de l'élaboration des objectifs minimaux pour l'enseignement primaire. Ainsi, selon lui, la moitié du temps d'enseignement devrait être consacrée au néerlandais et aux mathématiques. Il souhaite également des objectifs minimaux pour le néerlandais pour les enfants de la troisième classe de maternelle. En effet, c'est à cet âge que commence l'enseignement obligatoire.

M. Weyts souhaite également que le règlement de l'école stipule que seul le néerlandais doit être parlé en classe et dans la cour de récréation.

Enfin, l'Offensive lecture, le plan d'action flamand visant à améliorer le niveau de lecture, sera également renforcé.