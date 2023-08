Dans les écoles secondaires qui ont organisé des examens de passage après les vacances d’été, c’est l’heure de l’annonce des résultats après les conseils de classe et de l’introduction des recours en cas de contestation.

Les dernières données de l’administration concernant les recours portent sur l’année scolaire 2021-2022. Celle qui a suivi une année perturbée par la crise sanitaire, au terme de laquelle leur nombre avait littéralement explosé. De 1711 dossiers introduits en 2019-2020, on était passé à 2280 en 2020-2021 !

Des valeurs plus habituelles

Au terme de l’année 2021-2022, on est revenu à des valeurs plus habituelles avec 1962 cas introduits, soit une diminution de 14 % par rapport à la masse de dossiers constatée un an plus tôt. Mais sans tenir compte de l’exception en 2020-2021, on observe que le nombre de dossiers introduits augmente constamment d’année en année.

Avec quel résultat? Chaque année, plusieurs dizaines de recours sont irrecevables ou sans objet. Et à chaque fois, la toute grande majorité ne débouchent sur aucun changement, la décision initiale du conseil de classe étant finalement maintenue.

Avec 22 % de décisions réformées, l’année 2020-2021 enregistre d’ailleurs presque un record. On n’avait plus vu ça depuis 2012-2013. Habituellement, on tourne plutôt entre 11 et 16 % de dossiers qui obtiennent gain de cause. Un sur six, un sur huit, au mieux un peu plus d’un sur cinq : le recours ne constitue donc pas la baguette magique qui permettra forcément de modifier la situation.

Les règles pour une deuxième session

Les règles sont strictes pour introduire un recours. Voici, dans les grandes lignes, celles qui concernent une deuxième session.

Il faut commencer par une conciliation interne avec la direction de l’école. Cette dernière doit laisser au moins deux jours ouvrables après la communication des résultats pour effectuer cette démarche. La réponse de l’école doit être communiquée dans les cinq jours ouvrables qui suivent la délibération. Si la conciliation interne a échoué, un recours externe peut encore être introduit (jusqu’au 5e jour ouvrable qui suit la décision du recours interne).

Précision importante : un recours n’est pas suspensif. Autrement dit, la décision du conseil de classe doit être respectée en attendant que le Conseil de recours ait tranché.

Dans tous les cas, inutile de s’y lancer sans arguments solides. Voici quelques-unes des explications qui ont une chance de passer, selon Inforjeunes : l’horaire d’examen a été communiqué tardivement, la majorité des professeurs étaient absents du conseil de classe, l’école a refusé que l’élève consulte sa copie d’examen, celle-ci a été mal corrigée ou trop sévèrement, la matière d’examen n’était pas au programme de l’année ou, encore, un élément nouveau (c’est-à-dire inconnu du conseil de classe) peut expliquer certains résultats.

En revanche, aucune chance de succès si les résultats sont vraiment insuffisants pour que l’élève puisse suivre correctement l’année suivante.