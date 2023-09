Qui est Corine Versteylen, la Ddirectrice du nouveau collège jésuite flamand à Molenbeek ?

Lundi soir, sur le plateau de De Afspraak (VRT), les téléspectateurs assistent à un beau moment de télévision. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. Sur le plateau, le vice-premier CD&V Vincent Van Peteghem était venu décortiquer l’opération du bon d’État à un an. Dans un autre registre, on enchaînait avec le pédopsychiatre Peter Adriaenssens qui évoquait l’affaire Sven Pichal, cet ex-animateur de la VRT arrêté dans le cadre d’une enquête pour détention d’images à caractère pédopornographique. L’avocate de l’animateur était aussi présente. Le sujet était grave. Il régnait une atmosphère un peu lourde, quasi angoissante.

Et voilà que la dernière invitée de l’émission, Corine Versteylen, entre sur le plateau. Peu à peu, l’ambiance se détend. Son enthousiasme séduit les invités. La nouvelle directrice du collège jésuite flamand de Molenbeek raconte la naissance d’un projet qui remonte à… 2016. Il s’agissait de mettre sur les rails un collège jésuite néerlandophone à Molenbeek qui porte le nom d’Egied Van Broeckhoven, jésuite décédé à l’âge de 34 ans lors d’un accident de travail dans une usine proche de la gare du Midi. La nouvelle école a pu ouvrir ses portes le 1er septembre dernier et propose trois orientations d’enseignement : général, technique et professionnel sur un seul site. À ce stade, la première année permet à environ 140 élèves d’y suivre un programme comprenant des matières techniques et scientifiques. Cinq années devraient s’ajouter à cette première. À condition de trouver des enseignants…

Le présentateur Bart Schols lui demande alors pourquoi elle a quitté son poste de directeur marketing de la réputée Vlerick business managementschool pour se lancer dans cette aventure professionnelle ? “J’ai beaucoup reçu dans la vie, je me dois de donner à mon tour”, souligne la Turnhoutoise, qui habite à Bruxelles. “Je suis déjà très fière de mes élèves”, lance-t-elle. Le premier jour d’école, elle demande à ses élèves qui parle une autre langue que le néerlandais, en plus de leur langue maternelle. Presque toutes les mains se sont levées… Elle insiste : “C’est quand même fantastique, on peut faire plein de choses ensemble. On a besoin de toutes les compétences ici. On a tous une place à prendre dans la société. Accordons une place à la réflexion aussi. En restant fidèle à l’esprit des jésuites : “En todo amar y servir” ("Aimer et servir", NdlR).