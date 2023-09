Permettre rapidement à des personnes de donner cours de néerlandais : tel est l’objectif du nouveau certificat lancé par l’UCLouvain. Celui-ci forme tant au niveau de la langue que de la didactique et doit déboucher sur l’octroi du titre suffisant pour enseigner le néerlandais en primaire, en secondaire inférieur ou en secondaire supérieur.

La formation dure un an à raison de deux jours maximum par semaine (mercredis et jeudis, à la Helha et à Vinci pour enseigner en primaire ou en secondaire inférieur, et à l’UCLouvain pour donner cours dans le secondaire supérieur). Elle coûte 850 euros.

Il y a 22 inscrits à ce jour.

Des niveaux minimums sont évidemment requis de diplôme (enseignement supérieur) et de néerlandais (B1 ou B2 en fonction du niveau visé) mais une valorisation des acquis peut être sollicitée.