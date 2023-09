La députée socialiste bruxelloise Fadila Laanan a été conspuée hier en marge de la manifestation anti-Evras qui s'est tenue hier à proximité du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"J’ai fait l’objet de huées mais il n’y a pas eu d’agression physique. Ce n’est franchement pas grave", explique-t-elle. "Chacun a le droit d’exprimer ses convictions. Pour moi, le gros problème c’est surtout la désinformation mais c’est le cas dans tous les débats. Il est important de rappeler que le texte vise à protéger les enfants et les jeunes et pas à les sexualiser", souligne-t-elle.

Pour rappel, plusieurs centaines de personnes ont pris part hier après-midi à une manifestation contre les animations d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS).

Sur leurs panneaux, on peut voir des slogans tels que "Ne touchez pas à nos enfants" et "non à l'EVRAS", "EVRAS = vicelards". Plusieurs véhicules de police sont présents, ainsi qu'un camion anti-émeute.

Selon un journaliste présent sur place, l'ambiance était très tendue. "On sent une certaine inquiétude au sein du parlement. Les manifestants sont énervés, on les entend crier. Ils ont l'air très en colère", indiquait-il hier.

Depuis plusieurs jours, des opposants à la généralisation de l'EVRAS à l'école appartenant à différents courants religieux font part de leur désapprobation à la généralisation de l'EVRAS à l'école. Beaucoup d'informations erronées ont circulé au sujet du contenu de ces animations.