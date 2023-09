"Rien ne peut justifier que l'on brûle des écoles", a pointé le secrétaire général de la CSC-enseignement, Roland Lahaye, dans un communiqué de presse relatif au programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras). "S'attaquer à la noble institution qu'est l'École en mettant le feu volontairement à des établissements démontre à quel point certains sont prêts pour déstabiliser la société et la démocratie, pour gangréner le vivre-ensemble et imposer leurs conceptions par la violence. C'est indigne, intolérable et doit être sévèrement condamné", a-t-il ajouté.

À lire aussi

Le syndicat a rappelé son "attachement viscéral à la démocratie", ce qui implique "le débat contradictoire et l'expression des opinions divergentes, mais aussi le respect des processus parlementaires et des institutions telles que l'École".

Le programme Evras "ne vise absolument pas à sexualiser précocement les élèves", a encore martelé la CSC-enseignement. "Il s'agit d'un projet qui vise à répondre aux questions légitimes que les élèves se posent en fonction de leur âge et qui enseigne des notions de base telles que le respect, le consentement, la prévention contre le harcèlement, la compréhension des émotions, la tolérance."

"L'éducation est et reste la meilleure arme contre la désinformation et l'obscurantisme", a conclu M. Lahaye.