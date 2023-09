À Gand, deux étudiants se sont dévoilés à la direction de leur école parce qu’ils avaient partagé des messages sur leurs camarades avec un “compte Gossip Girl”. La chaîne en ligne ciblait les étudiants de l’Institut Sint-Paulus avec des ragots à caractère sexuel de grande envergure. Le directeur de l’école s’est déjà adressé à la police

Ce cas n’est pas unique, loin s’en faut. Ces comptes fleurissent partout en Belgique. Et de fait, beaucoup, dans leur appellation, font actuellement référence à la série “Gossip Girl” et à cette une mystérieuse blogueuse qui dévoile tous les derniers potins et rumeurs sur des étudiants.

“Les administrateurs de ces communautés utilisent essentiellement la messagerie cryptée Telegram”, décrit Niels Van Paemel, Expert Abus sexuel chez Child Focus. Des communautés essentiellement scolaires mais peuvent être autre, villageoises par exemple. “On y trouve de tout, de fake news ou des choses vraies qui atteignent la vie privée. Une fille a trompé son mec, un mec mort bourré s’est vomi dessus. La liste des filles les plus 'salopes' de l’école et comment les contacter. Des remarques sexistes. Des photos dégradantes. Du bashing. Tout cela relève du harcèlement. On constate beaucoup de dérives sexistes. Dans 95 %, ce sont des filles qui sont victimes mais pas seulement de garçons.”

Pourquoi une telle méchanceté ? “Via cette pratique, les utilisateurs se rendent moins compte du mal fait, en comparaison avec une insulte en face-à-face. On retrouve le même déni sur les réseaux sociaux. À titre comparatif, je ferai allusion à une étude américaine sur les militaires actifs au Vietnam. Le soldat qui avait tué à l’arme à feu une personne devant lui a plus souffert d’un stress post-traumatique que le pilote qui a bombardé et tué des dizaines de personnes. Le fait d’assister de visu à la conséquence de son geste est plus marquant.”