”Monsieur, quand deviendrons-nous bilingues ?” : où en est le néerlandais dans l'enseignement wallon et bruxellois ?

À Saint-André, les élèves de rhéto ont entre huit et onze heures de cours de néerlandais par semaine. L’immersion, à ce stade, n’existe quasi que dans l’enseignement général. Les élèves de l’enseignement professionnel et technique n’ont pas accès à l’immersion.

”Ik zie je graag !”

Organisée par l’association Huis deBuren en collaboration avec la Taalunie, la Semaine du néerlandais (”Week van het Nederlands”) déploie ses fastes aux Pays-Bas et en Belgique jusqu’au 7 octobre. L’occasion de voir comment la langue de Vondel se porte dans les écoles francophones. Globalement, le néerlandais est en perte de vitesse dans l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il garde la cote à l’Institut Saint-André. Nous l’avons constaté, au cours, dans la classe de rhéto du professeur de néerlandais Emmanuel Duquesne. “Le parcours d’immersion en néerlandais (néerlandais quatre heures obligatoires puis au choix histoire, géographie, sciences ou Jongerenparlement (Parlement des jeunes, NdlR) permet à nos élèves d’entamer des études supérieures en ayant un bon bagage linguistique, observe ce diplômé en langues germaniques de UCLouvain. Par la suite, il leur garantit de bonnes perspectives dans leur recherche d’emploi.”

Emoticônes

”Mijnheer, wanneer worden wij tweetalig ?” (”Monsieur, quand serons-nous bilingues ?”) Emmanuel Duquesne, le professeur, n’hésite pas un instant. “En sortant de rhéto, vous devriez pouvoir vous exprimer correctement en néerlandais. J’aimerais que vous puissiez dire un jour à la personne que vous aimez : 'Ik zie je graag !' qui est la version flamande de la variante néerlandaise 'Ik hou van jou !'”, lance cet enseignant en immersion depuis huit ans. Dans le cadre du “Week van het Nederlands”, ses élèves vont traduire une série d’émoticônes dans la langue de Guido Gezelle. Dur, dur, car il s’agit, pour ces francophones, de trouver un équivalent en néerlandais de mots appartenant à un registre linguistique particulier : les émotions. “Welke woorden plakken jullie daarop ?” (”Pouvez-vous imaginer des mots en néerlandais pour ces symboles ?”) interroge l’enseignant qui autorise ses élèves de chercher des synonymes sur le web afin d’enrichir leur vocabulaire dans la langue cible.

”La plupart des élèves sont motivés par l’apprentissage du néerlandais, observe Emmanuel Duquesne. En première année, les débutants ont dû travailler dur pour apprendre le vocabulaire que d’autres maîtrisaient déjà à l’origine parce qu’ils sont (partiellement) néerlandophones. Et en fin de rhéto, nous organisons un examen pour évaluer leur niveau linguistique en néerlandais. Nos élèves atteignent un niveau très correct grâce à leur travail et à notre méthode d’enseignement. Ce qui leur permet de poursuivre des études en néerlandais, s’ils le souhaitent”.

À lire aussi

Transmettre l’amour de la langue

Le néerlandais a-t-il une influence négative sur la maîtrise du français ? “Non. Les élèves ont été habitués à passer d’une langue à l’autre. Dans tel contexte, ils se servent du néerlandais, dans tel autre ils s’expriment en français, langue dans laquelle ils sont scolarisés. Ils acquièrent une gymnastique de l’esprit qui leur permet d’être flexibles linguistiquement parlant”, insiste Emmanuel Duquesne.

Mais l’anglais n’est-il pas plus attractif et plus facile que le néerlandais ? “J’essaye, moi, de leur dire que “het nederlands is de mooiste taal ter wereld” (”la plus belle langue du monde”). Je veux qu’ils y croient. Et qu’ils disent que le néerlandais n’est pas si difficile en réalité. Je veux transmettre à mes élèves l’amour de la langue et la culture aussi.” Jusqu’à leur faire découvrir des auteurs flamands. “Je leur ai proposé de lire Wil de Jeroen Olyslaegers, (sur la collaboration pendant la guerre, NdlR), De helaasheid der dingen de Dimitri Verhulst (sur les relations sociales et familiales dans un village flamand, NdlR) et Munt de l’écrivain néerlandais Richard Osinga (sur le Congo, NdlR).”

Mais tout n’est pas rose. “Comme enseignant en immersion, déplore Emmanuel Duquesne, je me sens très seul par rapport à la préparation des cours. Il existe très peu d’outils didactiques. J’attends des pouvoirs politiques une vraie reconnaissance du parcours en immersion en tenant compte de la réalité du terrain et en prévoyant des formations spécifiques à la mesure de nos besoins”.

La parole aux élèves

Les rhétoriciens de l’établissement bruxellois semblent en tout cas enchantés d’apprendre le néerlandais. “C’est notre deuxième langue nationale, le néerlandais est un atout supplémentaire sur le marché de l’emploi”, précisent Amandine et Alice. “Notre professeur nous fait aimer le néerlandais qui est une belle langue”, poursuit Lorenzo. “In Vlaanderen moet je nederlands spreken” (”En Flandre, il faut parler le néerlandais”), souligne pour sa part Victoria. “Il faut jeter des ponts entre Flamands et francophones”, estime encore Jeanne. “Le néerlandais est une bonne base pour l’apprentissage de l’anglais et de l’allemand dans notre pays. Il est important de bien comprendre la situation politique en Flandre”, conclut Jules.