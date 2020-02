Jeux vidéo et école : a priori, ces deux univers n’étaient pas destinés à se rencontrer. L’intérêt pour différentes formes de jeu dans une perspective éducative est pourtant ancien. Mais pendant longtemps, le jeu vidéo n’en a pas fait partie. Dans les années nonante, les jeux vidéo éducatifs, pensés sur la base d’un rapport scolaire au savoir, sont apparus. Les jeunes enfants y "jouent" (apprennent ?) pendant quelques années, avant de basculer vers des jeux plus amusants. Justement, début 2000, les pas-drôles-du-tout serious games (jeux sérieux visant à faire passer un message éventuellement éducatif) ont tenté une incursion sur le marché. Trop scolaires également, ils n’ont pas atteint le succès escompté.