La liste est disponible ici: https://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/.

Elle a également encouragé les Infor Jeunes, le SIEP et les Centres d'information et de documentation pour jeunes à renforcer l’information aux étudiants sur les établissements non reconnus.

Pour rappel, la Constitution belge garantit la liberté d’enseignement. Ainsi, tout opérateur souhaitant offrir un enseignement de quelque niveau que ce soit peut s’établir en Belgique.

Cependant, seuls les établissements officiellement reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles délivrent des diplômes ayant valeur légale, respectent les dispositions officielles relatives au montant du minerval et proposent des programmes de cours et une qualité d’enseignement reconnus.

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire auprès d’un établissement non reconnu peuvent bien entendu le faire, en toute connaissance de cause.

Les établissements non reconnus doivent se signaler

C’est pourquoi les établissements qui ne sont pas officiellement reconnus sont dans l’obligation de mentionner que les diplômes qu’ils délivrent ne disposent pas d’une reconnaissance légale.

La Fédération Wallonie-Bruxelles dispose d’une très large offre de formations de type court ou de type long reconnues, dans des domaines très différents : 6 universités, 19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et l’enseignement supérieur de promotion sociale qui proposent des programmes de cours certifiés et délivrent des diplômes reconnus.