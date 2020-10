Depuis quelques jours, des concertations ont lieu à l'initiative de la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), tant avec les experts sanitaires qu’avec les ministres de l’Éducation des deux autres Communautés et avec l’ensemble des acteurs institutionnels de l’enseignement francophone, pour adapter les scénarios correspondant aux divers codes couleur. C'était encore le cas ce mercredi matin.

Les adaptations nécessaires visent à mieux faire correspondre les protocoles aux réalités sanitaires et aux données observées quant au risque de contamination, tout en s’inscrivant dans l’objectif de garantir un maximum de présentiel dans des conditions de sécurité optimales.

Les détails des dispositifs prévus, couleur par couleur, feront sans doute l'objet d'une communication plus détaillée. Probablement vendredi, en marge du Comité de concertation (Codeco).

En orange "prochainement"

Mais on peut dès à présent annoncer que, comme la Flandre l'a déjà fait, l'enseignement obligatoire francophone passera "prochainement" en code orange. Quand? La ministre Caroline Désir doit préciser la date d'entrée en vigueur de cette mesure. Idéalement, le temps devrait être laissé aux écoles de s'organiser.

Quel orange?

Que prévoit cet orange? Pas la même chose que le code orange de la version initiale imaginée l'été passé, qui préconisait un enseignement partiellement à distance à partir de la 3e secondaire (sous forme de 2,5 jours de cours en classe par semaine, le reste à distance).

Finalement, les cours en classe restent le scénario privilégié pour tout le monde.

L'enseignement à distance devrait toutefois être permis à partir de la 3e secondaire, en fonction de certains critères, dans les écoles qui ne peuvent pas faire autrement.

Dans le même temps, la situation sanitaire s'étant à nouveau dégradée, une série de mesures supplémentaires devront être prises. On peut pointer d'ailleurs plusieurs appels à commencer par respecter très précisément les règles déjà en place (gel hydroalcoolique, masques, distances). A celles-là s'ajouteront diverses nouveautés.

Quelles mesures? Elles n'ont pas encore été officiellement communiquées par la ministre, mais voici ce qui était pressenti: accentuer le port du masque, limiter les regroupements, la présence de tiers et les activités extra-muros.

Avant de passer au rouge?

A noter que, si le Comité de concertation de vendredi devait annoncer une nouvelle dégradation de la situation et des restrictions plus importantes, on ne peut exclure à ce stade que l'école passe directement en code rouge. Mais là aussi, la tendance privilégiée restera la présence maximale des élèves en classe, dans toute la mesure du possible.