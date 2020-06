Lucas (prénom d'emprunt) doit passer son CESS via jury. Nous attendons des précisions concernant ses dates d’examens depuis des semaines…” Ce papa ne décolère pas. Le certificat d’études secondaires supérieures (CESS) couronne la fin de la sixième secondaire. Si ce diplôme n’est pas décerné à temps, l’inscription et la rentrée dans l’enseignement supérieur de son fils seront compromises. “Le problème, c’est qu’on ne nous dit rien”, regrette-t-il au nom d’autres parents qu’il côtoie et qui sont dans la même situation.