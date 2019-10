La question de la charge de travail des enseignants avait créé une petite polémique l’été dernier avant l’entrée en vigueur du décret qui, pour la première fois, définit noir sur blanc ce que doit faire un enseignant. Ce texte voté en mars, et valable depuis début septembre, stipule : "La charge enseignante est composée du travail en classe, du travail pour la classe, du service à l’école et aux élèves, de la formation en cours de carrière, et du travail collaboratif."