"J’ai eu la malchance d’entendre la nouvelle mercredi soir ", entame d’emblée Eric Lefebvre, au moment de nous accueillir dans son établissement situé à Evere. On sent que le directeur est remonté, comme une bonne partie des autres directeurs des écoles francophones. Depuis mercredi soir, l’heure est aux aménagements, à la refonte des horaires, et parfois même aux choix. Continuer la garderie, ou ouvrir les classes de maternelle ? À l’école Notre-Dame Immaculée d’Evere, les aménagements mis en place pour assurer le respect des règles sanitaires prévues depuis l’ouverture du 18 mai ont transformé les locaux des maternelles en salles de garderie. Tous les autres locaux sont également occupés afin de fournir l’espace nécessaire à l’ensemble des mini-classes de dix élèves maximum.