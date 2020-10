Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour l'enseignement à distance pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre, indiquent le ministre-président Pierre-Yves Jeholet et la ministre de l'enseignement obligatoire Caroline Désir dans un communiqué dimanche soir.

"Si le maintien de l’école en présentiel doit rester une priorité pour notre pays, les experts sanitaires s’inquiètent des très mauvais chiffres de contamination dans la société, et par conséquent des cas constatés dans diverses écoles. Cette situation pose d’ailleurs de nombreux problèmes organisationnels aux établissements", peut-on lire dans un communiqué envoyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Face à ces constats, différents scénarios s’inspirant de l’idée d’une prolongation des vacances de Toussaint sont proposés par les membres du CELEVAL pour contribuer à aplatir la courbe des contaminations, éviter la saturation des hôpitaux et permettre une forme de remise à jour du système éducatif.

Parmi ces scénarios, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour l’arrêt temporaire des cours en présentiel pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre. Il s’agit bien d’une suspension de la présence physique à l’école pour les élèves du secondaire durant ces 3 jours et non d’un congé supplémentaire.

"Il sera demandé aux équipes éducatives de proposer des travaux et un enseignement à distance pour les élèves pendant cette période. Une rencontre avec les acteurs de l’enseignement sera organisée dès ce lundi 26 octobre par la Ministre Caroline Désir afin de déterminer des modalités plus précises", peut-on encore lire.

La mise en place de ce scénario permettra, selon le rapport des experts, de mieux contrôler l’épidémie dans les établissements scolaires et de repartir sur de nouvelles bases dans la durée.

Rien ne change dans le primaire

L’approche différenciée entre les écoles fondamentales et secondaires s’explique par le beaucoup plus faible risque de contamination entre élèves et des élèves vers les adultes lorsque les enfants ont moins de 12 ans.