Pour les primaires et maternelles, la rentrée se fera presque normalement, avec 5 jours par semaine comme "norme de départ".

Le code jaune sera d'application dès la rentrée : "Sur base du dernier avis des experts du GEES et de la prise en compte de considérations épidémiologiques, pédagogiques et sociales, les Ministres de l’Éducation confirment l’application du code jaune pour la rentrée, à tous les niveaux (enseignement maternel, primaire, secondaire, enseignement artistique à horaire réduit, enseignement supérieur, promotion sociale), mais en imposant une vigilance accrue et quelques ajustements".

Le choix d'une rentrée en code jaune prend en compte les appels de plusieurs pédiatres et de l'Absym concernant la rentrée, rappelle le cabinet : "Ces éléments démontrent la priorité accordée, en cette période de crise sanitaire, aux enjeux psycho-sociaux et éducatifs de la fréquentation de l’école pour les enfants et les adolescents, tout en faisant face, avec le plus de souplesse possible, aux exigences de sécurité".

Mais rien n'est encore définitif : "Dans les communes où la situation pandémique est aiguë, il est possible de passer à un enseignement hybride correspondant au code orange (mi-temps présentiel/à distance) exclusivement pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire. Une exception est toutefois faite pour les élèves les plus fragiles qui pourront toujours être invités à se présenter physiquement à l’école", précise le Ministère de l'Education.

Une nouvelle réunion se tiendra la semaine prochaine et devrait pouvoir être en mesure de livrer ses conclusions au prochain CNS, prévu dans 8 jours.

Mesures renforcées

Quand le code jaune est activé, les enfants peuvent aller à l'école mais plusieurs mesures sont renforcées : le masque buccal obligatoire, l'accès de tiers à l'établissement et les activités parascolaires.

Pour rappel, quatre codes couleur ont été mis en place par les autorités en juin, dans une circulaire :