Comme convenu, la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), a réuni, mardi, les représentants syndicaux et ceux des pouvoirs organisateurs et des associations de parents d’élèves.

Elle leur a résumé la situation épidémiologique telle que dépeinte la veille par les experts, avec des données moins favorables qu’espéré, en particulier concernant le taux de positivité des tests.

C’est pourquoi la proposition qui doit être confirmée ce mercredi en Comité de concertation (Codeco) consiste à repousser le 100% en présentiel pour tout le monde, au-delà du lundi 19 avril initialement prévu.

Si les chiffres ne le permettent toujours pas au lundi 3 mai, les cours à moitié à distance devraient rester au programme des 3e secondaires et suivantes jusque fin juin, dans une optique de stabilisation.

Entretemps, les consignes d’aération seront renforcées et strictement contrôlées. En outre, les écoles pourraient être invitées à proposer aux élèves de tous les niveaux des activités de nature à renforcer leur bien-être.

La stratégie concernant les autotests se précise également. L’idée de les prévoir pour les enseignants en cas de cluster est sur la table.

Enfin, le port du masque en 5e et 6e primaires et les mesures concernant les salles de profs et les cantines doivent être reprécisées.

Confirmation et détails ce mercredi, par circulaire, après le Codeco.