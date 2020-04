Les conseils de classe vont devoir faire preuve de lucidité. Des balises seront nécessaires pour éviter les abus.

La prolongation du confinement jusqu’au 3 mai confirme donc que cette fin d’année scolaire sera inédite. Faute de temps pour ajuster les épreuves aux matières vues, les évaluations certificatives (1) externes sont annulées (CEB en fin de sixième primaire, CESS en fin de deuxième secondaire et CESS de fin de rhéto).

Même si la priorité de tous et le stress principal portent sur la date et les conditions d’un éventuel retour dans les classes, la question des évaluations taraude… Une absence d’examen ne signifie pas une réussite assurée. Alors, comment sera prise la décision de permettre à un élève d’avancer dans sa scolarité ou pas ? Et, en particulier, un élève qui était en grande difficulté avant que les écoles se vident a-t-il une possibilité de se rattraper ?