Les écoles du nord du pays rouvriront leurs portes le 4 janvier 2021, après les vacances de Noël, a annoncé lundi le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts. Les mesures actuelles dans l'enseignement resteront d'application jusqu'au 15 janvier inclus.

"Je ne veux pas d'une prolongation des vacances de Noël comme cela a été suggéré ici et là. Cela ne ferait qu'augmenter le déficit d'apprentissage", a déclaré le ministre. "Nous avons mis en place des mesures de sécurité strictes depuis longtemps et les écoles ne sont pas le moteur du virus. Faisons en sorte que les écoles ne soient pas plus victimes qu'elles ne le sont aujourd'hui".

Les mesures de sécurité sanitaire actuelles resteront en vigueur pendant deux semaines après la rentrée scolaire, jusqu'au 15 janvier, a-t-il indiqué.