On dirait un dimanche sans voiture. Sauf qu'on est lundi et que personne ne joue dans la rue. Le lundi, normalement, dans ce quartier qu'on pourrait taxer de "quartier d'écoles", c'est la congestion totale. Des voitures partout. Et des gens, des ados, des enfants qui, à la bourre, courent sur les trottoirs.