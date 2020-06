Les universités ULiège et UCLouvain se sont associées pour effectuer une enquête, financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), afin de sonder le vécu des élèves de secondaire pendant cette période de confinement et de réouverture progressive des écoles. L'enquête s'adresse à tous les élèves de l'enseignement secondaire obligatoire, ordinaire et spécialisé. Elle s'intéresse aux émotions ressenties par les jeunes et à leur motivation pour l'école dans ce contexte singulier.

"Les résultats serviront à des fins scientifiques et d'information. Ils permettront une meilleure connaissance du bien-être des élèves afin de mettre en place des actions pour y réagir de manière adéquate", indique la FWB.

"La participation à ce questionnaire en ligne, qui respecte la législation en vigueur sur la protection des données et la vie privée, est anonyme et s'effectue sur une base totalement volontaire", assure la FWB.

L'enquête sera accessible en deux temps: durant le mois de juin, puis à partir de la fin août.