Pendant la semaine du 23 au 29 novembre, 746 cas de Covid-19 ont été signalés à l'école (contre 574 une semaine avant), dont 532 cas parmi les élèves: 15 dans le maternel (pour 13 dans le relevé précédent), 175 en primaire (contre 100 précédemment) et 342 dans le secondaire (venant de 271).

Au sein du personnel des écoles, on est passé de 148 cas au lendemain des vacances à 188 une semaine plus tard.

Ces nombres sont en augmentation par rapport à la semaine précédente, et se rapprochent de ceux de la 3e semaine de septembre. L’incidence sur 7 jours est toutefois inférieure à l’incidence dans la population générale.

Il est à noter que le nombre d’élèves et de membres du personnel nouvellement mis en quarantaine (1438 en tout) est nettement plus bas qu’en septembre. On compte 1376 élèves écartés la semaine du 23 novembre (ils étaient 793 une semaine plus tôt), ainsi que 62 membres du personnel (contre 58).