Après un arrêt de trois semaines, l’ONE et les services de promotion de santé à l’école (PSE) et les centres PMS ont refait le point concernant les cas de covid-19 et les quarantaine signalés dans les écoles.

Pendant la semaine du 16 au 22 novembre, 574 cas ont été signalés aux équipes, dont 384 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire (13 dans le maternel, 100 dans le primaire et 271 dans le secondaire). Quelque 148 membres du personnel étaient également touchés.

Le nombre de cas est nettement inférieur à celui signalé de fin octobre. "Les congés de Toussaint portés à deux semaines et l’enseignement à distance les 28, 29 et 30 octobre pour les secondaires ont donc eu un effet important sur le nombre de cas à l’école", estime l'ONE dans son communiqué.

On était dans la même situation que mi-septembre.

On constate néanmoins des variations régionales, avec un peu plus de cas qu'à la rentrée dans les provinces de Hainaut et de Namur, et un peu moins dans les autres provinces.

Enfin, le nombre total de mises en quarantaine a lui aussi diminué. Cette mise à l'écart concernait la semaine passée 793 élèves et 58 membres du personnel.