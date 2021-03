A l'instar du nombre de nouveaux cas de coronavirus à l'échelle nationale, le nombre de nouveaux cas recensés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles est lui aussi également en hausse. C'est ce qui ressort du communiqué transmis par l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) ce mercredi 17 mars.

Selon le rapport, 1906 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les écoles de la FWB durant la semaine du 8 au 14 mars, soit 630 cas de plus que la semaine précédente. Cela représente une augmentation drastique de 49%.



L’augmentation du nombre de cas a été la plus marquée en maternelle avec 153 cas, contre 31 cas lors de la première semaine après les vacances de carnaval et 62 lors de la deuxième. Les élèves du primaire sont également particulièrement touchés, avec 704 nouveaux cas , contre 343 cas lors de la première semaine après les vacances de carnaval et 427 cas lors de la deuxième.

© ONE

Augmentation des nouvelles mises en quarantaine

Le nombre de nouvelles mises en quarantaine est également en forte augmentation. Au cours de la semaine écoulée, 6.247 élèves ont été isolés, contre 4.881 lors de la semaine précédente. 295 membres du personnel ont été également été mis en quarantaine entre le 8 et le 14 mars, contre 227 la semaine passée.

© ONE

A noter que les incidences de nouveaux cas calculées sur les 14 jours sont de 321 sur 100 000 en primaire et de 241 en secondaire. A titre de comparaison, l'incidence actuelle au sein de la population belge est de 323,6.