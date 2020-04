La Première ministre, Sophie Wilmès, a annoncé ce mercredi 15 avril la prolongation du confinement jusqu'au 3 mai.

Les syndicats avaient fait part de leurs inquiétudes quant à une reprise des cours prématurée. Ils avaient annoncé que des grèves pourraient être organisées, si la sécurité des élèves et enseignants n'était pas garantie.

"Relancer les écoles, c’est surtout relancer l’économie, et permettre aux parents de retrouver le monde du travail, donc c’est intéressant, avait déclaré Yves Coppieters (ULB) à La Libre ce mardi 14 avril. Mais si l’on regroupe des enfants pendant un mois et demi, ces enfants vont augmenter la transmission du virus. Même si eux ne vont a priori pas développer de formes graves, ils risquent de ramener le virus à la maison et de le transmettre à des populations plus à risque."