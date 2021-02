Comme on s'y attendait, aucune décision de changement n'est sortie de cet échange. La ministre attend la communication du Comité de concertation (Codeco) prévu vendredi.



Pour ne pas prendre les écoles de court, elle précise dès à présent que les cours reprendront d'office lundi comme cette semaine (à savoir en formule hybride, 50% sur place et le reste à distance pour les élèves de troisièmes secondaires et suivantes). Il n'y aura pas de modification la semaine prochaine, quoi qu'il se décide vendredi.





Pour la suite, le souhait reste de pouvoir faire revenir tout le monde à 100% en classe dès que possible. Après les vacances de Pâques voire, pour certains, peut-être un peu avant.

Une réunion était organisée ce mercredi matin entre la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), et les syndicats, les représentants des parents et ceux des pouvoirs organisateurs pour évoquer la suite de l'année scolaire. Le code rouge est d'application jusqu'à ce vendredi 26 février: et après?