L'enquête met l'accent cette semaine sur la rentrée scolaire. Alors que parmi le personnel enseignant, un peu plus de la moitié des sondés sont favorables au port du masque en classe, ils sont à peine un sur trois parmi les élèves et parents à partager cet avis. "Cela empêche les interactions" et "cela nuit à la concentration", estiment les opposants au port du masque en classe.

Par ailleurs, le pourcentage de personnes disant qu'elles se feront certainement ou probablement vacciner contre le nouveau coronavirus est passé de 87% fin juillet à 76%. Le groupe des personnes qui affirment qu'elles ne se feront certainement pas vacciner augmente quant à lui de 5 à 9,5%. Le nombre croissant de messages anti-vaccination qui circulent pourrait expliquer cette tendance, selon les chercheurs anversois.