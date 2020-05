Le retour à l’école continue en Belgique. En accord avec le groupe d'experts chargé de la stratégie de déconfinement (GEES), le comité de Concertation a décidé que les élèves de maternelle pourront tous rentrer en classe le mardi 2 juin. Les élèves de primaire devront eux attendre le lundi 8 juin. Quels sont les éléments mis en avant par les experts du GEES pour permettre la poursuite de ce déconfinement ?

Ces raisons sont retranscrites noir sur blanc dans la circulaire que la ministre francophone de l'Education, Caroline Désir, a transmise aux directions des écoles.

Voici les explications :

Ces dernières semaines, de nouvelles informations sont apparues sur les risques et le rôle des enfants dans l'épidémie de COVID-19 dans le monde et en Belgique.

Cela a conduit à faire évoluer les perspectives:

- Il n'y a aucune preuve à ce jour que les enfants soient le moteur de l'épidémie. Au contraire, les enfants semblent moins touchés par l'épidémie et semblent également moins contagieux.

- La non-scolarisation a également un impact important sur le développement général, mental et social des enfants et de leurs familles. Le GEES reconnaît l'importance d'équilibrer le risque épidémiologique avec les besoins de santé mentale, de bienêtre et d'apprentissage de tous les enfants.

- Les expériences d'autres pays où les écoles maternelles et primaires ont été rouvertes - en particulier le Danemark, qui a ouvert ses écoles il y a 4 semaines - n'ont pas relancé de manière significative le virus. Cependant, une attention particulière a été accordée à la constitution de bulles de contact et à l'hygiène. L'enseignement primaire a également récemment rouvert aux Pays-Bas. (…)

- L'épidémie continue de décliner et évolue de manière positive, même si plusieurs centaines de cas sont découverts quotidiennement. Très peu d'enfants sont effectivement détectés avec une infection symptomatique au COVID-19.

- Cependant, les écoles doivent avoir un protocole prédéfini et un référent médical identifié pour agir rapidement si des enfants ou des employés tombent malades. Des plans et des procédures doivent être mis en place en étroite collaboration avec les autorités de santé publique (…).

Pour ces raisons, le GEES estime que "la réouverture des écoles n’entraîne pas de recrudescence significative de l’épidémie à condition que certains protocoles continuent d’être suivis scrupuleusement".

Des mesures particulières ont été décidées pour chaque niveau d'enseignement.