Les élèves de l'enseignement primaire et du premier degré du secondaire reprennent le chemin de l'école aujourd'hui/lundi, après des vacances de Toussaint prolongées d'une semaine. Les élèves à partir de la 3e secondaire suivront quant à eux partiellement les cours à distance, comme préconisé par le Comité de concertation. Cette rentrée se fait sous code rouge. L'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ont basculé en code rouge ce 16 novembre. Ce régime serait d'application jusqu'au 18 décembre, dernier jour des classes avant le congé de Noël.

À partir de ce lundi, les écoles de l'enseignement fondamental (maternel et primaire), ainsi que le 1er degré du secondaire (1ère et 2e année) reprennent donc les cours en présentiel à 100%. En revanche, les élèves des 2e et 3e degrés du secondaire (soit dès la 3e secondaire) ne seront présents sur leurs bancs qu'à concurrence de 50% du temps au maximum, le reste devant être assuré par des cours à distance.

Les modalités peuvent varier d'une école à une autre, y compris concernant les temps de midi. Selon les établissements, les élèves pourront ou non sortir du bâtiment. Cependant, aucun repas ne sera servi par les écoles et les locaux devront être régulièrement aérés. Les élèves sont autorisés à utiliser des jeux d'extérieur, mais l'hygiène des mains sera renforcée. Les activités extra-muros sont par ailleurs suspendues.