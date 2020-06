L'école primaire communale Paviljoen, à Schaerbeek, gardera ses portes fermées lundi et mardi pour permettre une désinfection totale des bâtiments, a-t-on appris auprès d'Adelheid Byttebier (Groen), échevin de l'Enseignement néerlandophone de la commune bruxelloise.

Deux enfants, en deuxième maternelle et première primaire, ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Ils se portent bien. Les enfants de la même bulle de contacts que les deux élèves contaminés ne retourneront plus à l'école cette année. Les autres pourront reprendre le chemin de leur classe dans les prochains jours. Les contacts des deux petits sont également retracés et l'école prendra éventuellement d'autres mesures sur base de ces informations.