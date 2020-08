Il y a un environ un an, peu après la rentrée, beaucoup de directeurs témoignaient déjà d’un certain épuisement dans l’enseignement obligatoire. Et les pauvres ne savaient pas encore ce qui les attendait… L’année dernière a été particulièrement éprouvante. Les directeurs ont dû se plier à de brusques changements de consignes, mettant leurs capacités d’adaptation à rude épreuve, alors qu’ils appellent à l’aide depuis longtemps.