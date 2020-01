Enseignement De plus en plus souvent, l’étudiant malade ne reçoit pas d’autre date d’examen Monique Baus

Fred est en pleine session d’examens. Inscrit en Master 1 dans une des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles (1), il n’a pas pu se présenter à deux épreuves en ce mois de janvier. Son certificat médical a été rentré en temps et heure, conformément à ce que prévoit le règlement général d’études de son institution. "J’ai demandé à pouvoir repasser les deux examens. La première prof a clairement refusé et m’a renvoyé en juin. L’autre enseignant m’a proposé une autre date plus tard ce mois-ci. Ce qui est étrange, relève-t-il , c’est que d’un étudiant à l’autre, les décisions sont différentes. C’est à la tête du client…" Alors, sur quelles règles Fred peut-il s’appuyer ?