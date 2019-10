Plus d’un enfant sur quatre décroche sa place en première secondaire dans l'école de son choix grâce à cette priorité de frère/sœur prévue dans le décret. A juste titre, dans la plupart des cas. Mais le mode d'emploi de la fraude semble de plus en plus connu...

En quelques jours, plusieurs personnes ont alerté La Libre sur la démarche frauduleuse utilisée par certains parents pour permettre à leur enfant qui entre en première secondaire de bénéficier de la priorité dite “de fratrie”. Et il n’a pas fallu chercher très loin pour parler à quelqu’un qui connaît quelqu’un qui s’est servi de cette astuce ou à qui on l’a conseillée…