L’école devient obligatoire dès l’âge de 5 ans. Dans l’officiel, les petits pourront suivre des cours philosophiques en 1re primaire.

Les enfants nés en 2015 commenceront leur parcours scolaire obligatoire un an plus tôt que leurs aînés. À la rentrée, en septembre, l’obligation d’aller à l’école débutera en effet à cinq ans, au lieu de six aujourd’hui.