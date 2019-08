Ce n’est pas l’allocation de rentrée qui permet de faire face à tous les coûts engendrés par le retour sur les bancs de l’école.

Mais il y a toute une série de moyens qui permettent de faire baisser la facture. Premier conseil, faire le tri sur la liste de votre enfant. En fouillant les fonds de tiroir, on peut tomber sur beaucoup d’objets anodins dont on a oublié l’existence. Il faut aussi reprendre le matériel de l’année précédente et voir ce qui est encore en état de fonctionnement.

(...)