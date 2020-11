Diana Nikolic, députée wallonne, interpelle le ministre Collignon ce mercredi pour harmoniser le statut des enseignants qui dépendent des communes.

Ils travaillent pour des communes, provinces, et écoles libres mais n’ont pas le même statut et barèmes que leurs collèges. Une série d’enseignants exercent actuellement sous un statut qui se situe dans une forme d’angle mort, hors des radars de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). “A quelles tâches la commune ou la province peut-elle affecter ces enseignants pendant les congés scolaires ?”, se demande Diana Nikolic. “En cette période troublée, une circulaire prévoit expressement que si un agent communal ne peut exercer sa fonction dans le respect des règles sanitaires, il peut être exceptionnellement affecté à d’autres tâches. Je ne sais pas concrètement ce que pratique chaque commune. Mais rien ne l’interdit. Au moment où il est question d’un statut unique pour les enseignants de la FWB, il faudrait peut-être déjà essayer d’avoir un statut unique au sein d’une même école... On ne peut avoir de statuts d’enseignant à deux vitesses.”

(...)