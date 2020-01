Les étudiants confrontés au remboursement d’une allocation d’études indûment perçue devraient en savoir plus, ce jeudi, sur ce qui les attend. À l’agenda de la réunion du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles figure en effet l’examen de l’analyse budgétaire et juridique commandée par la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), à la Direction des allocations et prêts d’études (DAPE). Sur base de cette note, des pistes de solution doivent être dégagées.

"J’ai 23 ans et je dois rembourser ma bourse de 2017-2018, soit 670 euros, témoigne cette étudiante aujourd’hui en dernière année...