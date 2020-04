Des classes vidées de leurs élèves n’ont rien d’inédit en Fédération Wallonie-Bruxelles. Du printemps à l’hiver 1990, l’école était en grève pour protester contre le manque de moyens de la Communauté française qui venait d’hériter de la gestion de l’enseignement. Rebelotte six ans plus tard, à partir d’avril 1996, avec cinq mois de paralysie et d’actions contre les mesures d’économie prévues dans l’enseignement. Aujourd’hui, les équipes enseignantes sont au travail. La continuité pédagogique doit être assurée au mieux. Mais, comme lors des grandes grèves des années nonante, des semaines de cours en présentiel sont perdues. À l’époque, Régis Dohogne était secrétaire général de la CSC-Enseignement. Pour La Libre, il pointe les similitudes et les différences entre les deux situations.