L'ensemble des cours seront suspendus la semaine prochaine dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en ce compris dans le maternel, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. Il n'y aura aucun cours en distanciel organisé pour les élèves de primaires et de secondaires.

L'enseignement hybride qui était organisé dès la 3e secondaire est donc également suspendu.

Dans une circulaire qui sera publiée dans le courant de l'après-midi, la ministre rappelle que le Comité de concertation a pris la décision de maintenir les écoles maternelles ouvertes. Les activités pédagogiques dans ce niveau sont cependant suspendues à partir de la semaine prochaine et pour une durée de trois semaines et les parents sont invités à ne pas mettre leurs enfants à l'école s'ils ont la possibilité de les faire garder. Il ne s'agit pas donc d'une fermeture pure et dure de la section maternelle.

Concernant les membres du personnel des écoles, ils restent à la disposition de leur pouvoir organisateur, pour trois types de mission: participation aux garderies qui devraient accueillir les élèves de maternel et de primaire dont les parents n'auront pas trouvé d'autre solution, préparation de la rentrée du 19 avril, et soutien des élèves en difficulté, dans le respect des normes sanitaires.

Dans la foulée de la réunion, le Segec (l'enseignement catholique) s'est dit globalement satisfait. "Cette décision", estime le directeur général Etienne Michel, "va permettre de ramener la sérénité dans le secteur. Elle permettra aussi aux élèves de récupérer et, à tous, de préparer la rentrée du 19 avril dans de bonnes conditions."